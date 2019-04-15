В Азербайджане уничтожили около 20 тыс. кг просроченных продуктов (ФОТО)

15 апреля 2019 16:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с необходимостью уничтожения партии пищевых продуктов с истекшим сроком годности в Агентство продовольственной безопасности Азербайджана поступила заявка от ООО "Sun Food".

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство, около 20 наименований продовольственных товаров общим весом 19508 килограммов были уничтожены на Сумгайытском полигоне бытовых отходов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов)

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