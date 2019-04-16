Директор 162-й бакинской школы заключена под домашний арест (версия 2)

16 апреля 2019 17:48 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - В отношении директора бакинской школы №162 Севиндж Аббасовой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщает во вторник Trend со ссылкой на сообщение Бакинской городской прокуратуры.

Решение принято сегодня Сабаильским районным судом города Баку.

15 апреля 2019 года Севиндж Аббасова была привлечена к уголовной ответственности в качестве виновного лица по ст. 143 (оставление в опасности) и 314.2 (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) УК Азербайджана.

Также сообщалось, что продолжается следствие по уголовному делу, возбужденному по ст. 125 (доведение до самоубийства) УК Азербайджана по факту самоубийства учащейся восьмого класса полной средней школы № 162 Сабаильского района Баку Элины Гаджиевой (2004 года рождения).

В ходе проведенного расследования возникли основательные подозрения в том, что Аббасова не выполняла в надлежащем порядке обязанности директора, не подошла с должным вниманием к душевно-эмоциональному состоянию периодически замыкающейся в себе Элины Гаджиевой, и что ее безучастное отношение к оказанию морально-психологической поддержки способствовала смерти Элины. Также было установлено, что после произошедшего она не вызвала своевременно скорую помощь, оставив Эллину Гаджиеву в опасности.

Интенсивные следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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