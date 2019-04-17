Посол Турции Эркан Озорал посетил БГУ (ФОТО)

17 апреля 2019 15:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Посол Турции Эркан Озорал посетил Бакинский государственный университет (БГУ).

Как сообщает Trend, принимая гостя, ректор Эльчин Бабаев рассказав о новых целях БГУ в сфере образования, науки, инноваций, социальной жизни и международных связей, подчеркнул, что придает особое значение сотрудничеству с университетами и другими профильными организациями Турции.

Посол Эркан Озорал, в свою очередь, отметив важность проектов, осуществляемых в области науки и образования между университетами, обмена студентами и преподавателями, подчеркнул необходимость дальнейшей интенсификации связей и заверил, что посольство окажет необходимую поддержку.

В ходе встречи также обсуждались такие вопросы, как программа обмена «Mevlana», двойного диплома, совместных программ, грантов и стартапов, взаимные презентации, обмен опытом, проведение фестиваля Турции.

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