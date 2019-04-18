Назначен новый главный художник Сумгайытского драматического театра

18 апреля 2019 22:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев подписал приказ о назначении Эльшана Гаджиева главным художником Сумгайытского государственного драматического театра.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на театр, Гаджиев Эльшан Сархан оглу окончил Художественную школу и Азербайджанский государственный университет культуры и искусств.

Он является членом Союза художников и Союза театральных деятелей Азербайджана, .

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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