Более 30 тысяч граждан Азербайджана обратились за помощью в выборе профессии

БАКУ /Trend/ - Государственная служба занятости при министерстве труда и социального обеспечения населения Азербайджана продолжает проведение мероприятий по профессиональной ориентации граждан, ищущих работу.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство, за три месяца текущего года, к участию в таких мероприятиях привлечены около 32 тысяч 850 человек, более 22 тысяч из них - представители молодежи.

Участникам мероприятий разъясняется текущее положение на рынке труда, дается информация о наиболее востребованных профессиях и специальностях, даются рекомендации в связи с выбором сферы работы. Также слушатели получают информацию об услугах, предоставляемых Службой.

Мероприятия по профессиональной ориентации будут продолжены в течение года в школах городов и районов Азербайджана.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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