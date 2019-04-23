Волонтеры программы Gənc DOST станут сотрудниками центров DOST – минтруда Азербайджана

23 апреля 2019 14:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Добровольное участие молодежи в центрах DOST сыграет важную роль в деятельности этих центров, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Волонтеров, поддерживающих программу Gənc DOST, подготовят в качестве «социального агента», «социального работника», и они будут приняты на работу в новые открывающиеся центры.

Об этом в интервью представителям СМИ заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Министр отметил, что DOST-центры в режиме «единого окна» обеспечат доступ граждан к оперативным, удобным и прозрачным услугам в области труда, защиты и социального обеспечения. Гражданами, которые обращаются в центры «DOST», будут в основном люди, нуждающиеся в особой социальной защите.

Добровольцы DOST будут координировать их, информировать об услугах, процедурах, правилах, при необходимости оказывать помощь в заполнении заявлений и анкет.

Бабаев сказал, что среди волонтеров в центрах DOST есть представители молодежи, окончившие вузы по специальности «социальный работник».

Наряду с волонтерской деятельностью в центрах у них также будет возможность набрать опыт по специальности.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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