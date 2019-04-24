Мэрия Баку готовит соглашение с мировым производителем и поставщиком лифтов Германии

БАКУ /Trend/ - В Исполнительной власти (ИВ) Баку состоялось расширенное совещание с участием руководителей Аппарата и хозяйственных служб, входящих в структуру, посвященное вопросам борьбы с коррупцией и негативным случаям, сообщает в среду Trend со ссылкой на ИВ.

На совещании мэр Баку Эльдар Азизов отметил, что реформы, проводимые главой государства, устранили большинство негативных случаев, и обеспечили прозрачность.

Касаясь требований, которые выдвинул Президент Ильхам Алиев перед госслужащими, Эльдар Азизов отметил, что каждый человек, занимающий руководящую должность, должен работать абсолютно прозрачно, не допускать никаких случаев коррупции, эффективно использовать бюджетные средства.

Глава ИВ Баку добавил, что, несмотря на это, до сих пор встречаются некоторые негативные явления, в отношении которых будет вестись последовательная борьба, а о выявленных фактах сообщено в правоохранительные органы.

Рассказывая о работе служб, входящих в структуру ИВ Баку, Эльдар Азизов отметил, что в целях исполнения распоряжения главы государства об обновлении лифтового хозяйства столицы, ведется подготовка к подписанию соглашения с немецкой компанией Wittur Holding GMBH.

Азизов подчеркнул важность того, что общественность должна быть проинформирована о стоимости закупаемых лифтов, и что в целях обеспечения прозрачности, в будущем общественности будет сообщено обо всех заключаемых соглашениях и ценах на закупаемые товары.

Глава ИВ Баку также коснулся некоторых негативных случаев, допускаемых в процессе приема детей в дошкольные образовательные учреждения.

Азизов выразил уверенность, что после того, как до конца года детские сады перейдут на электронную форму приема детей, такие негативные случаи будут устранены, и будет обеспечена прозрачность в данной сфере.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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