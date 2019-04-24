Основная групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике снялась с Кубка мира

24 апреля 2019 21:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сборная команда Азербайджана в групповых упражнениях по художественной гимнастике столкнулась с серьезной проблемой перед Кубком мира, который начнется в Баку 26 апреля.

Как сообщает в среду Trend, причиной этого является травма ее капитана - Сияны Василевой, в связи с чем основная команда Азербайджана, в состав которой также входят Алия Пашаева, Диана Ахмедбейли, Айшан Байрамова и Зейнаб Гумметова, снялась с Кубка мира.

Учитывая обстоятельства, на Кубок мира заявлен второй состав групповой команды, в который вошли Айна Джафарова, Симара Джафарова, Гюллю Агаларзаде, Нарын Гурбанова, Нармин Джахангирова и Сона Рахманова.

Пока точно неизвестно, когда Василева восстановится после травмы и сможет выйти на ковер. Но уже ясно, что группе придется отказаться и от выступления на Кубке мира в испанской Гвадалахаре в начале мая.

Отметим, что в Кубке мира в Баку ожидается участие 39 стран. Помимо групповой команды, от Азербайджана выступят Зохра Агамирова и Вероника Гудис.

26 апреля состоятся индивидуальные выступления с обручем и мячом, а также групповые выступления с мячами. На следующий день пройдут индивидуальные выступления с булавами и лентами, а группы выступят в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав. После этих выступлений определятся победительницы и призеры в многоборье. А в воскресенье, 28 апреля, состоятся отдельные финалы.

Соревнования пройдут на Национальной арене гимнастики и будут ежедневно начинаться в 12:00.

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