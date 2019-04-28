Мири Юсиф: Кубок мира по художественной гимнастике в Баку организован на очень высоком уровне (ФОТО)

28 апреля 2019 15:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кубок мира по художественной гимнастике, проходящий в Национальной арене гимнастики в Баку, организован на очень высоком уровне.

Об этом сказал в воскресенье Trend известный исполнитель, заслуженный артист Азербайджана Мири Юсиф.

Мири Юсиф поблагодарил Федерацию гимнастики Азербайджана за созданные в стране прекрасные условия для развития этого вида спорта, а также за высокий уровень организации международных состязаний.

Напомним, что в воскресенье в Национальной арене гимнастики стартовали финалы Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.

Сегодня разыгрываются шесть комплектов медалей (четыре - по индивидуальным упражнениям и два - по групповым выступлениям). Победители индивидуальных выступлений в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой и групповых выступлений в упражнениях с пятью мячами уже известны, в скором времени также определятся победители по групповым выступлениям в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав.

В финальных соревнованиях Азербайджан представила Зохра Агамирова в упражнениях с обручем.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 26-28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления демонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

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