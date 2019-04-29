ГЭЦ Азербайджана аннулирует результаты абитуриентов, нарушающих правила приемных экзаменов

29 апреля 2019 13:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Результаты абитуриентов - нарушителей правил проведения приемных экзаменов аннулируются, сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде, сообщает в понедельник Trend.

«Есть абитуриенты, которые во время первого, весеннего экзамена, набирают 690 баллов, и записываются на второй, летний, экзамен, надеясь набрать 700 баллов. Но есть и такие абитуриенты, которые на весеннем приемном экзамене уже набрали высокий балл, но записались и на летний экзамен. Здесь цель иная, а именно – помочь другим. В этом случае результаты таких лиц аннулируются», - сказала она.

Она добавила, что некоторые абитуриенты, кто каждый год участвует в экзаменах, пытаются прибегать к различным уловкам для нарушения установленных правил.

«ГЭЦ своевременно пресекает эти попытки», - сказала Аббасзаде.

По ее словам, встречаются попытки переписывания, или когда в экзамене вместо одного абитуриента пытается принять участие другой.

Также Аббасзаде затронула вопрос, касающийся учителей-контролеров.

По ее словам, ежегодно наказываются учителя-контролеры, которые нарушают правила проведения экзамена.

Она отметила, что в районные отделы образования предприняты обращения в связи с этими учителями-контролерами. «Имена 12 процентов учителей-контролеров занесены в «черный» список», - сказала Аббасзаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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