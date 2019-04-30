В ВС Азербайджана значительно сократилось число преступлений - военный прокурор

БАКУ /Trend/ - Число преступлений, происходящие в Воруженных силах Азербайджана, в том числе, преступлений против военной службы, значительно сократилось.

Об этом сказал военный прокурор Ханлар Велиев на научно-практической конференции на тему «Особые заслуги Гейдара Алиева в создании Вооруженных сил Азербайджана и сегодняшний день Вооруженных сил Азербайджана», сообщает во вторник Trend.

Велиев отметил, что по сравнению с 1998 годом,в целом, число преступлений против военной службы уменьшилось в семь раз: число преступлений в виде уклонения от военной службы по сравнению с тем же годом – в 33 раза; преступлений, связанных с самовольным оставлением воинской части и места службы – в 29 раз, преступлений в виде дезертирства – в 371 раз, преступления в связи с самовольным оставлением поля сражения или отказом применять оружие – в 1000 раз; нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими в сравнении с 2007 годом – вдвое; преступлений в виде оскорбления, нанесения побоев или истязания военнослужащего в сравнении с этим же годом - вдвое; случаев злоупотребления властью в сравнении с 1998 годом – на 36 процентов; случаев халатного отношения к службе в сравнении с 1998 годом - на 51,4 процента; невоенных преступлений в сравнении с тем же годом – на 10,2 процента; преступлений, связанных с умышленным убийством в сравнении с 1998 годом – в пять раз, а число случаев доведения до самоубийства снизилось вдвое.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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