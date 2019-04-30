В БГУ почтена память выдающгося ученого-офтальмолога Зарифы Алиевой (ФОТО)

30 апреля 2019 19:47 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Бакинском государственном университете (БГУ) состоялось мероприятие, посвященное выдающемуся ученому-офтальмологу, заслуженному деятелю науки, академику Зарифе Алиевой.

После показа видеоролика о жизни выдающегося ученого, ректор БГУ Эльчин Бабаев рассказал о содержательном жизненном пути Зарифы Алиевой, родившейся в семье известного общественного и государственного деятеля Азиза Алиева. Ректор рассказал о разных периодах деятельности академика Зарифы Алиевой, внесшей большой вклад в развитие офтальмологии, ставшей известной своими научными трудами и результатами исследований в масштабе бывшего СССР и далеко за его пределами.

Эльчин Бабаев отметил, что Зарифа Алиева, которая завоевала симпатию людей своей производительностью, профессионализмом, простотой и искренностью, внесла особый вклад в подготовку научных кадров в области офтальмологии, и за результаты труда была удостоена наград имени М.И.Авербаха Академии медицинских наук СССР.

На мероприятии также выступили ведущий научный сотрудник Национального центра офтальмологии им. Зарифы Алиевой, доктор философии по медицине Нубар Гашимова, студентки биологического факультета Марьям Рамазанова и Джавахир Гаджибабазаде.

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