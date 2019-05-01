В Азербайджане еще около тысячи педагогов будут приняты на работу на бессрочной основе

1 мая 2019 13:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Обнародованы результаты конкурса учителей, желающих работать в общеобразовательных учреждениях Азербайджана на бессрочной основе.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство образования, 981 соискатель получил право работать на бессрочной основе. Информация об итогах конкурса разослана на личные страницы кандидатов.

Упомянутый показатель превышает прошлогодний в два раза. С победителями конкурса будут заключены бессрочные трудовые договора в начале 2019-2020 учебного года. Кандидаты должны не позже 17 мая пройти регистрацию в соответствующих в органах управления образования. Обращения по поводу апелляции могут быть высланы на адрес электронной почты irm@tipii.edu.az до 23:59 пятого мая.

Отметим, что в этом конкурсе участвовали учителя, набравшие проходные баллы на конкурсе по приему на работу на период 2017-2018 и 2018-2019 учебных годов, и принятые в рамках существующих правил на вакантные места на основе срочного трудового договора.

(Автор: Текст: Ровшан Гусейнов)

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