В Баку изменена схема движения одного из автобусных маршрутов

1 мая 2019 17:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С завтрашнего дня в Баку меняется схема движения автобусов курсирующих по маршруту №216, сообщает в среду Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Схема изменена в связи с многочисленными обращениями жителей, проживающих в направлении Балаханинского промышленного парка.

С завтрашнего дня автобусы этого маршрута будут доезжать до этого парка, что обеспечит удобное и безопасное использование общественного транспорта жителями и гражданами, работающими на этой территории.

Отметим, что ранее автобусы следовали по маршруту: станция метро «Короглу» - Бакинский олимпийский стадион - Сабунчинский круг - школа №311 – поселок Сабунчи – улица Асланова – поселок Балаханы - школа №259 и обратно

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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