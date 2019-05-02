Завтра в Баку ожидается до 25 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако к ночи местами ожидаются дожди, сообщает в четверг Trendсо ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Утром ожидается туман, юго-западный ветер днем сменится порывистым северо-западным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-16, днем 20-25, в Баку ночью 14-16, днем 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 до 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75, днем 50-55 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем, начиная с западных районов, в отдельных местах ожидаются грозовые дожди. Вечером местами прогнозируются ливни, град. Ночью и утром местами туман, западный ветер днем усилится.

Температура воздуха ночью составит 12-17, днем 27-32, в горах ночью 8-13, днем 15-20 градусов тепла.

Слабые и умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут благоприятны для метеочувствительных людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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