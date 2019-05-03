В Азербайджане внесены изменения в решение о правилах проведения нотариальных действий

3 мая 2019 09:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов подписал постановление о внесении поправки в решение «Об утверждении Инструкции о правилах проведения нотариальных действий», сообщает в пятницу Trend.

Изменение связано с долями участия обществ с ограниченной ответственностью (ООО) в уставном капитале.

Отныне во время нотариальных действий, связанных с изменением долей участия обществ с ограниченной ответственностью (ООО) в уставном капитале, нотариус сразу же в режиме онлайн должен внести эту информацию в систему «электронный нотариат».

Со своей стороны минюст должен перенаправить эту информацию в министерство по налогам.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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