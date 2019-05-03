В рамках проекта "Наш двор" жителям Баку передан очередной благоустроенный двор (ФОТО)

3 мая 2019 20:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Успешно продолжается проект «Наш двор», осуществляемый по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, направленный на благоустройство дворов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Объединение.

Третьего мая в эксплуатацию был сдан очередной благоустроенный двор по ул. Нахимова, 30 в Хатаинском районе Баку, охватывающий здания, где проживает 1500 жителей.

Отметим, что основная цель проекта "Наш двор" - благоустройство дворов с экологической точки зрения, восстановление зеленых насаждений, составляющих основу экологии города, формирование здорового образа жизни жителей, создание для них комфортных условий.

В благоустроенном в рамках проекта очередном дворе учтено передвижение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. С целью создания благоприятных условий для развития детей всех возрастных групп и эффективной организации досуга молодежи на территории создана футбольная мини-площадка, площадка для игры в шахматы, восемь спортивных сооружений, игровая площадка для детей и 15 скамеек.

Учитывая пожелания жильцов, здесь установлены фонарные столбы, полностью отремонтированы фасады и подъезды зданий. Наряду с восстановлением существующих зеленых насаждений, на территории двора посажено 50 деревьев, и на территории площадью 2000 квадратных метров заложена новая озеленительная полоса.

Двор, сданный в эксплуатацию жителей в Хатаинском районе, является 22-м благоустроенным в рамках проекта двором.

Данный проект планируется реализовать во всех районах Баку.

В связи ОО IDEA просит представлять информацию и рекомендации о дворах в Баку, которые нуждаются в благоустройстве.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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