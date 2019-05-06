В Азербайджане усилена охрана учреждений профобразования

6 мая 2019 09:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждены нормативы по охране недвижимого имущества и территории, принадлежащих госучреждению профессионального образования, сообщает Trend.

Соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов.

Согласно решению, для охраны соответствующего недвижимого имущества и территории, каждое учреждение профобразования должно быть обеспечено кнопкой тревоги на основе договора с Главным управлением охраны министерства внутренних дел.

Министерству финансов поручено, при согласовании с Главным управлением охраны МВД Азербайджана, обеспечить финансирование средств, требуемых для снабжения вышеуказанных учреждений кнопкой тревоги, за счет расходов, утвержденных в госбюджете для соответствующих органов (структур), в ведении которых находятся эти образовательные учреждения. Также минфину поручено обеспечить ежегодный учет этих средств, начиная с 2020 года.

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