EY Azerbaijan организовала посадку деревьев на северо-западной окраине Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - EY Azerbaijan организовала посадку деревьев на северо-западной окраине Баку, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на компанию.

Более 50 сотрудников компании вместе с детьми посадили несколько десятков елей на Апшеронском полуострове. Это одно из мероприятий, приуроченных к 25-летию деятельности компании EY в Азербайджане. Подобная инициатива отражает стремление EY Azerbaijan вносить свой вклад в устойчивое развитие страны.

Управляющий партнер EY Azerbaijan Ильгар Велиев сказал: «Наша компания прекрасно осознает значимость своей социальной ответственности, причем для нас это не просто модная ныне фраза. И как профессионалы, и как граждане этой страны мы осознаем значимость сохранения и защиты окружающей среды. Мы видим свою задачу не только в предоставлении услуг нашим клиентам, но и в тесном сотрудничестве с сообществом, в котором мы живем и работаем».

Компания EY стремится привержена идеям развития устойчивой экосистемы и формирования процветающего общества, способного обеспечить сохранность окружающей природной среды и должный уровень образования для следующих поколений.

Гюнель Фараджова, отвечающая за услуги в области чистых технологий и устойчивого развития в EY Azerbaijan, сказала: «Мы консультируем наших клиентов по вопросам устойчивого развития, мы объясняем другим, как применять чистые технологии и как вести бизнес этично и с учетом заботы об экологии. Ну, и сами, конечно же, не можем оставаться в стороне и хотим своим сегодняшним шагом подчеркнуть нашу приверженность идее устойчивого развития нашего общества. Бизнес оказывает значительное влияние на социально-экономическую ситуацию в стране присутствия за счёт ведения своей основной деятельности, реализации благотворительных программ и инвестиций в развитие местных сообществ. Каждый бизнес должен понимать значимость заботы об окружающей его среде в самом широком смысле этой фразы. Только так можно обеспечить сохранность экосистемы и устойчивое развитие страны и общества».

Компания EY является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Вместе с тем EY помогает клиентам по вопросам управления рисками и использования возможностей, связанных с устойчивым развитием и внедрением чистых технологий.

Краткая информация о компании EY

EY является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Наши знания и качество услуг помогают укреплять доверие общественности к рынкам капитала и экономике в разных странах мира. Мы формируем выдающихся лидеров, под руководством которых наш коллектив всегда выполняет взятые на себя обязательства. Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества в целом.

Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы (в Москве, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Тольятти, Алматы, Атырау, Нур-Султане, Баку, Бишкеке, Киеве, Минске, Ташкенте, Тбилиси) работают 5500 специалистов.

Название EY относится к глобальной организации и может относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited − юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Великобритании, − является компанией, ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает услуг клиентам. Более подробная информация представлена на нашем сайте: ey.com.

Настоящий пресс-релиз выпущен EYGM Limited, компанией, входящей в состав глобальной организации EY, которая также не оказывает услуг клиентам.

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