Должна быть определена новая концепция развития Баку - глава ИВ

БАКУ /Trend/ - Баку один из красивейших городов, сказал глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов, во время совместного пленума посвященного теме «Градостроительное развитие Баку», организованного правлением Союза архитекторов Азербайджана и Госкомитетом по градостроительству и архитектуре, сообщает во вторник Trend.

По словам главы Исполнительной власти, в последние годы Азербайджан и Баку стремительно развиваются благодаря работе, проводимой в соответствии с распоряжениями Президента Ильхама Алиева: «Баку не только развивается, но и поднялся на качественно новый уровень. Сегодня Баку один из красивейших городов, и для его сохранения должна быть определена новая концепция развития. В настоящее время готовится генплан Баку. Стремительное и масштабное развитие столицы приводит к появлению новых проблем, которые очень важно решать».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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