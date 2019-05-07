Должна быть определена новая концепция развития Баку - глава ИВ

7 мая 2019 12:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Баку один из красивейших городов, сказал глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов, во время совместного пленума посвященного теме «Градостроительное развитие Баку», организованного правлением Союза архитекторов Азербайджана и Госкомитетом по градостроительству и архитектуре, сообщает во вторник Trend.

По словам главы Исполнительной власти, в последние годы Азербайджан и Баку стремительно развиваются благодаря работе, проводимой в соответствии с распоряжениями Президента Ильхама Алиева: «Баку не только развивается, но и поднялся на качественно новый уровень. Сегодня Баку один из красивейших городов, и для его сохранения должна быть определена новая концепция развития. В настоящее время готовится генплан Баку. Стремительное и масштабное развитие столицы приводит к появлению новых проблем, которые очень важно решать».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку создан штаб для устранения заторов на дорогах
Общество 26 апреля 19:05
Мэрия Баку готовит соглашение с мировым производителем и поставщиком лифтов Германии
Общество 24 апреля 15:07
Названо число не принятых в эксплуатацию многоквартирных зданий в Азербайджане
Общество 17 апреля 11:26
ИВ Баку подписала меморандум о сотрудничестве с российскими городами - Дербентом и Магасом
Политика 18 марта 12:33
Эльдар Азизов: Соответствующим структурам однозначно поручено обеспечить низкие цены на ярмарках (ФОТО)
Общество 2 марта 12:51
Глава ИВ Баку: По вопросу жителей Баиловской оползневой зоны будет принято новое решение
Политика 2 марта 11:48
Лента новостей
Пять турецких министерств объединяются против "Синего кита"
Турция 12:21
Турция намерена увеличить объем пассажирских авиаперевозок
Бизнес 12:15
Диляра Кязымова в образе героини Умы Турман из "Криминального чтива" (ФОТО)
Звёздный мир 12:09
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Гобустанской районной центральной больницы
Политика 12:05
В США появился новый штамм "собачьей чумы", заявляют ученые
В мире 12:04
Али Гасанов предложил трансляцию государственного и Общественного телевидения Азербайджана в странах Тюркского совета
Политика 11:58
События селения Данабаш в центре Баку (ФОТО)
Культура 11:57
Узбекистан намерен найти подрядчика для модернизации Бухарского НПЗ
Энергетика 11:56
Россия экспортирует высокотехнологичные протезы и медикаменты в Узбекистан
Бизнес 11:48