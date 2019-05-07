Когда будет сдана третья станция «фиолетовой» ветки бакинского метро?

7 мая 2019 15:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Продолжаются работы по проектированию Ходжагасанского депо в бакинском метро.

Как сказал во вторник журналистам глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов, третья станция «фиолетовой» линии бакинского метро будет сдана в эксплуатацию в следующем году, передает Trend.

«За этой станцией будет сооружена инфраструктура, которая позволит обеспечить переход поездов с одного пути на другой. Это процесс требует увеличения количества поездов и частичной сдачи в эксплуатацию Ходжагасанского депо, поэтому ускоренно идут работы по проектированию этой части депо».

Мамедов добавил, что в этом году также начато строительство второго туннеля от станции «Автовокзал» в Ходжагасанскому депо: «В прошлом году был построен один из этих туннелей. В ближайшие месяцы будет завершено строительство другого туннеля, и начнутся другие дорожные и инфраструктурные работы».

Напомним, что третья, «фиолетовая» линия, протяжённостью 2,2 км и состоящая из двух станций - «Автовокзал» и «Мемар Аджеми-2», открылась 19 апреля 2016 года.

Всего на линии планируется построить 12 станций. Все станции на третьей линии, в отличие от станций двух других, способны принимать поезда из семи вагонов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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