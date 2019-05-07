Тысячи студентов в Азербайджане освободят от платы за обучение

7 мая 2019 22:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С сентября нового учебного 2019/2020 в Азербайджане вступит в силу распоряжение об оплате со стороны государства обучения лиц с первой и второй группой инвалидности, а также детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов.

По словам министра, около 2500 студентов в высших учебных заведениях Азербайджана относятся к этой категории.

Байрамов также отметил, что в средних школах страны не предусмотрено преподавание новых предметов, связанных с религией: "Можно встретить определенную информацию, связанную с религией, как в учебниках истории, так и в учебниках по предмету. "Знание жизни". Такого рода информация встречается в разных предметах, в зависимости от возраста детей, однако это вовсе не подразумевает целенаправленное изучение религии".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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