Глава Погранслужбы Азербайджана проверил боеготовность погранвойск в Агстафе (ФОТО)

8 мая 2019 12:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Начальник Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, генерал-полковник Эльчин Гулиев проверил боевую готовность в военной части и подразделениях пограничных войск ГПС на территории Агстафинского района, сообщает в среду Trend со ссылкой на Службу.

Гулиев встретился с личным составом, проходящим службу на боевых пограничных пунктах, ознакомился с работами по созданию инфраструктуры пограничной обороны на линии соприкосновения с армянскими вооруженными силами, дал поручения по обеспечению неприкосновенности госграницы и безопасности личного состава.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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