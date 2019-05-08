На Парных крепостных воротах в «Ичеришехер» ведутся работы по консервации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Управление Государственного архитектурно-исторического заповедника «Ичеришехер» распространило информацию о проводимых в заповеднике работах по реконструкции, сообщает в среду Trend со ссылкой на Управление.

В сообщении говорится, что в настоящее время восстановительно-консервационные работы ведутся в Ичеришехер, и на Парных крепостных воротах («Гоша гала гапысы»).

Согласно проекту, в текущем году работы по консервации Парных крепостных ворот будут проводиться как с внутренней, так и внешней их части.

Работы по консервации и реконструкции начались с внутренней части ворот. Сейчас памятник реставрируется снаружи, включая два созвездия рядом с Парными крепостными воротами. Проект планируется завершить до конца текущего года.

Большую часть реставрационных работ осуществляет австрийская компания «Atelier Erich Pummer GmbH».

В Управлении напомнили, что в последний раз Парные крепостные ворота полностью были восстановлены в 1952-1957 годах, и за более, чем полвека исторический памятник не реставрировался, за исключением 2011-2012 годов, когда Управление заповедника восстановило около 150 метров части Крепостных стен с северо-западного направления. Естественно, что этот грандиозный памятник, дата строительства которого уходит в раннее средневековье, со временем повреждается под воздействием внешних факторов, и камни приходится чистить. В связи с этим Управление заповедника, успешно продолжая начатую миссию, реконструирует Парные крепостные ворота XII века, являющихся одним из символов «Ичеришехер».

Сохранение памятников истории, мирового и республиканского значения, периодически проводимые с этой целью работы по реконструкции и консервации, являются приоритетом Управления. Наглядным примером являются многочисленные и успешно завершенные в последние годы работы по реконструкции и консервации Девичьей башни, Комплекса Дворца ширваншахов, мечети Мухаммеда, мечети Бейлер, Четырехугольной башни, Крепостных стен и иных культурно-исторических памятников столицы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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