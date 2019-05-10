В Баку сегодня будет изменен маршрут движения ряда автобусов

10 мая 2019 09:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в связи с массовым посещением Аллеи почетного захоронения по случаю годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева будет ограничено движение автомобилей в направлении от проспекта Парламента до Аллеи почетного захоронения, а также на других прилегающих улицах и проспектах, сообщает Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

Согласно сообщению, по этой причине, начиная с утра вплоть до завершения мероприятия, также будет изменен маршрут движения автобусов №№ 3,6,18,29,31,39,53,77,96, 205, 206.

Пассажирские автобусы будут двигаться по альтернативным улицам и проспектам.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку снижена допустимая скорость движения на ряде дорог
Общество 4 мая 21:32
В столице Азербайджана на время Бакинского марафона изменится ряд автобусных маршрутов
Общество 4 мая 15:09
В Баку возобновят движение на "Баладжарском спуске"
Общество 1 мая 14:28
В Баку изменена схема движения 20 автобусных маршрутов
Общество 26 апреля 19:20
В Баку будет ограничено движение на двух улицах
Общество 23 апреля 17:55
В Баку изменена схема движения двух автобусных маршрутов
Общество 18 апреля 17:17
Лента новостей
Король Таиланда присвоил новый титул принцессе Убон Раттане
В мире 09:16
Имамоглу отказывается признавать решение ЦИК Турции
Турция 09:12
Иран за месяц экспортировал нефтехимическую продукцию на $881 млн
Экономика 09:11
Сегодня на этих улицах Баку будет ограничено движение автомобилей
Общество 09:04
Турция планирует увеличение числа иранских туристов
Туризм 09:03
В результате землетрясения в Японии пострадали два человека
Другие страны 08:57
США увеличили до 25% пошлины на китайские товары
США 08:43
Китай примет ответные меры на американские пошлины
Китай 08:39
Землетрясение произошло на границе Казахстана и Китая
Казахстан 08:14