В Баку сегодня будет изменен маршрут движения ряда автобусов

БАКУ /Trend/ - Сегодня в связи с массовым посещением Аллеи почетного захоронения по случаю годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева будет ограничено движение автомобилей в направлении от проспекта Парламента до Аллеи почетного захоронения, а также на других прилегающих улицах и проспектах, сообщает Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

Согласно сообщению, по этой причине, начиная с утра вплоть до завершения мероприятия, также будет изменен маршрут движения автобусов №№ 3,6,18,29,31,39,53,77,96, 205, 206.

Пассажирские автобусы будут двигаться по альтернативным улицам и проспектам.

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