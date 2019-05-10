В Азербайджане установлен размер госпошлины для аккредитации учебных заведений

10 мая 2019 21:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане установлен размер государственной пошлины для аккредитации учебных заведений, в связи с чем вносятся поправки в закон «О государственной пошлине», сообщает в пятницу Trend

Согласно поправкам, для прохождения аккредитации учебными заведениями будет взиматься государственная пошлина, размер которой будет отличаться в зависимости от их статуса и уровня.

Государственная пошлина для аккредитации дошкольных образовательных учреждений установлена в размере 3000, для общеобразовательных школ – 5000, внешкольных учебных заведений – 7000, учреждений профобразования – 10 000, ссузов (колледжей) – 15 000, вузов – 20 000, дополнительных учебных заведений – 15 000, других учреждений, осуществляющих образовательную деятельность- 15 000 манатов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане стала известна ставка госпошлины за аккредитацию образовательных учреждений
Общество 1 апреля 22:55
Узбекистан принял комплекс мер по эффективной организации производства лекарственных трав
Экономика 19 февраля 20:47
В Азербайджане могут ввести новые госпошлины на процедуры с патентами
Общество 30 января 13:04
Аккредитация FİBАA: Впервые в системе образования Азербайджана!
Общество 18 апреля 2018 01:12
В Узбекистане создан Центр по аккредитации
Бизнес 4 апреля 2018 01:49
В Азербайджане не будет взиматься госпошлина за переоформление и восстановление лицензии
Политика 13 января 2016 23:56
Лента новостей
Пентагон переведет более $1,5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой
США 23:03
Бакинская фондовая биржа проведет аукцион по размещению ипотечных облигаций
Финансы 22:56
Долговой портфель крупного коллекторского агентства в Азербайджане значительно сократится
Бизнес 22:53
Bild: Турция может отказаться от приобретения у России С-400
Турция 22:47
Совбез ООН призвал стороны конфликта в Ливии прекратить огонь
Другие страны 22:44
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана может изменить условия ипотечного кредитования
Бизнес 22:40
В Азербайджане ограничивается движение на одной из региональных автодорог
Общество 22:26
В Москве эвакуировали два ТЦ после сообщений о минировании
Россия 22:24
В Азербайджане выпал град
Общество 22:16