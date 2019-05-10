В Азербайджане установлен размер госпошлины для аккредитации учебных заведений

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане установлен размер государственной пошлины для аккредитации учебных заведений, в связи с чем вносятся поправки в закон «О государственной пошлине», сообщает в пятницу Trend

Согласно поправкам, для прохождения аккредитации учебными заведениями будет взиматься государственная пошлина, размер которой будет отличаться в зависимости от их статуса и уровня.

Государственная пошлина для аккредитации дошкольных образовательных учреждений установлена в размере 3000, для общеобразовательных школ – 5000, внешкольных учебных заведений – 7000, учреждений профобразования – 10 000, ссузов (колледжей) – 15 000, вузов – 20 000, дополнительных учебных заведений – 15 000, других учреждений, осуществляющих образовательную деятельность- 15 000 манатов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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