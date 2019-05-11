В парке Центра Гейдара Алиева состоялся концерт (ФОТО)

11 мая 2019 02:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Десятого мая в парке Центра Гейдара Алиева была представлена концертная программа, посвященная 96-ой годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 15-летию создания Фонда Гейдара Алиева, сообщает Trend.

В концертной программе выступили ритм-группа "Натиг" заслуженного артиста Натига Ширинова, группа "Раст", народные артисты - Манана Джапаридзе, Фаиг Агаев, Зулфия Ханбабаева, Айгюн Кязымова, заслуженные артисты - Сабина Бабаева, Аббас Багиров, Севда Алакбарзаде, Ройа Айхан, Мири Юсиф, известные исполнители - Хаййам Нисанов, Гюнай Ибрагимли, Замиг Гусейнов, Севда Яхяйева, Азад Шабанов, Рауф Ахмедов и Мир Джамал.

Выступление на концерте также российского DJ проекта "S-BROTHER-S" подарило зрителям интересные, пылкие мгновения.

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