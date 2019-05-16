Госслужба трудовой инспекции Азербайджана просвещает население по вопросам трудового законодательства (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане станет возможным обоснованный перенос по времени трудовых отпусков по инициативе работодателя и работника.

Как сообщает в четверг Trend, эта мысль была озвучена на просветительском мероприятии по темам “ Время отдыха и права работников на отпуск. Право на отдых и его обеспечение” и “Предотвращение неофициальной занятости”. Мероприятие было организовано в Шамкирском районе по инициативе Государственной службой трудовой инспекции при министерстве труда и социальной защиты населения.

На мероприятии было рассказано о требованиях трудового законодательства относительно времени отдыха и выходных днях, правах работников на отпуск и видах отпуска, а также сроках и правилах предоставления дополнительных отпусков, в соответствии с условиями труда, особенностями трудовых функций и трудовым стажем.

Было отмечено, что для обеспечения нормального хода работы и ее производительности, могут быть введены списки очередности отпусков работников, возобновляемые в начале каждого года. Очередность, при этом, будет утверждаться работодателем, с учетом мнения профсоюза или, в случае его отсутствия, мнения самого работника.

На мероприятии также были озвучена информация о негативных последствиях неофициальной занятости.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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