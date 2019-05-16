Улыбки, позитив и хорошее настроение на Чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике, сообщает в четверг Trend.

Соревнования являются настоящим праздником для поклонников художественной гимнастики. Зрители Чемпионата с огромным удовольствием наблюдают за яркими и зрелищными выступлениями гимнасток.

Наряду с этим, массу улыбок, позитива и хорошего настроения публике и гимнастам дарит маскот – обезьянка по имени Луиджи. Обезьянка Луиджи радует публику своими интерактивными выступлениями.

Отметим, что образ обезьянки Луиджи воплотили два профессиональных актера - Скотт Хесингтон (Scott Hesington) и Бэрри Андерсон (Barry Anderson).

Актеры известны бакинской публике по образу маскота - лягушки Гур-Гура, который они воплотили на XXVI Чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке и на Кубке мира по художественной гимнастике, которые прошли в Баку в 2018 году.

В Национальной арене гимнастики в Баку с 16 по 19 мая проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют - в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Вероника Гудис, в программе групповых упражнений команда, в состав которой входят Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Селджан Гаджизаде, Милана Акберова, Фарида Сафиярзaде.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.