Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Баку организован грамотно - Ирина Винер-Усманова

БАКУ /Trend/ - 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Баку организован грамотно. Об этом Trend сказала в четверг глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

«Очень все грамотно сделано, прекрасная служба охраны и волонтеры. Публика очень хорошая. Зал великолепный, думаю, что мы должны равняться на этот зал, который был создан под руководством Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой. Я думаю, что у нас тоже будет зал не хуже, и мы будем принимать Чемпионат мира на таком же уровне, как в Азербайджане», - сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики

Комментируя выступление российских гимнасток в групповых упражнениях с пятью обручами, Ирина Винер-Усманова отметила, что команда России сегодня выступила со сложной программой и не допустили грубых ошибок.

16-19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют - в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Вероника Гудис, в программе групповых упражнений - команда, в состав которой входят Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Селджан Гаджизаде, Милана Акберова, Фарида Сафиярзaде.

Отметим, что сегодня прошли соревнования среди команд юниорок в групповых упражнениях с пятью обручами.

Во второй день соревнований, 17 мая, состоятся квалификационные соревнования взрослых гимнасток в индивидуальной программе упражнений с обручем и мячом.

18 мая пройдет квалификация в индивидуальной программе упражнений с булавами и лентой, а также выступление групповых команд в упражнениях с пятью лентами. В этот же день будут объявлены имена победителей в командном зачете (по общим оценкам взрослых гимнасток и юниорок, выступающих по программе групповых упражнений) и в многоборье групповых упражнений.

В финальный день соревнований, 19 мая, станут известны имена победителей и призеров Чемпионата в индивидуальной программе упражнений по отдельным предметам и среди команд в групповых упражнениях (пять обручей и пять лент).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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