Когда завершатся работы по расширению автотрассы Баку-Шамахы? (ФОТО)

17 мая 2019 12:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Работы по расширению автотрассы Баку–Шамахы завершатся в течение следующего года, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Как отмечается, успешно продолжается реализация проекта по расширению 16-километровой части дороги Баку-Шамахы-Евлах (101-117 км).

Проект осуществляется согласно Госпрограмме по социально-экономическому развитию регионов в 2014-2018 гг., утвержденной указом главы государства.

16-километровая часть автодороги Баку-Шамахы-Евлах будет четырехполосной (была двухполосной), проезжая часть дороги также расширена вдвое, и доведена с 7,5 до 15 метров, ширина каждой полосы - 3,75 метра.

На этой части магистрали построены два трехпролетных автомобильных моста – на 107-м км над рекой Аджидере протяженностью 62,2 метра и на 114,5 км над рекой Пирсаатчай - протяженностью 107,2 метра.

Учитывая, что на 106-107 и 108-109 километрах этой дороги существуют оползневые участки, здесь проводятся соответствующие работы для предотвращения оползней.

Расширение автодороги Баку-Шамахы обеспечит удобное передвижение граждан, будет способствовать развитию туризма и сельского хозяйства, росту грузоперевозок.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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