Болгарская гимнастка настроена выйти в финал на 35-м Чемпионате Европы в Баку

БАКУ /Trend/ - Болгарская гимнастка Невиана Владинова настроена выйти в финал на 35-м Чемпионате Европы в Баку. Об этом сказала Trend гимнастка.

«Моя цель - это только финалы, финалы и еще раз финалы. Мне очень нравится выступать на Национальной арене гимнастики. Я еще намерена выступать и на других чемпионатах по гимнастике в Баку», - сказала Владинова.

Она также особо подчеркнула поддержку зрителей во время выступления.

Отметим, что в пятницу, 17 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал второй день соревнований 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике.

Сегодня состоятся квалификационные соревнования взрослых гимнасток в индивидуальной программе упражнений с обручем и мячом.

16-19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений.

В чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют - в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Вероника Гудис, в программе групповых упражнений - команда, в состав которой входят Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Селджан Гаджизаде, Милана Акберова, Фарида Сафиярзaде.

(Авторы: Ляман Зейналова, Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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