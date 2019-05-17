Болгарская гимнастка настроена выйти в финал на 35-м Чемпионате Европы в Баку

БАКУ /Trend/ - Болгарская гимнастка Невиана Владинова настроена выйти в финал на 35-м Чемпионате Европы в Баку. Об этом сказала Trend гимнастка.
«Моя цель - это только финалы, финалы и еще раз финалы. Мне очень нравится выступать на Национальной арене гимнастики. Я еще намерена выступать и на других чемпионатах по гимнастике в Баку», - сказала Владинова.
Она также особо подчеркнула поддержку зрителей во время выступления.
Отметим, что в пятницу, 17 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал второй день соревнований 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике.
Сегодня состоятся квалификационные соревнования взрослых гимнасток в индивидуальной программе упражнений с обручем и мячом.
16-19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений.
В чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.
Азербайджан на Чемпионате Европы представляют - в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Вероника Гудис, в программе групповых упражнений - команда, в состав которой входят Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Селджан Гаджизаде, Милана Акберова, Фарида Сафиярзaде.
(Авторы: Ляман Зейналова, Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)
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