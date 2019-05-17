В Азербайджане учащимся профшкол предоставят бесплатные учебники

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане учреждения профессионального образования будут бесплатно обеспечиваться учебниками.

Вопрос об этом отражен в изменениях, предлагаемых в закон «Об образовании», который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента), сообщает в пятницу Trend.

Согласно этим изменениям, государственные и муниципальные учреждения общего профобразования будут бесплатно обеспечиваться учебниками.

В настоящее время бесплатными учебниками обеспечиваются учащиеся общеобразовательных школ.

После обсуждений изменения были вынесены на голосование и приняты.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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