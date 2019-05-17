Рада, что азербайджанские зрители поддерживают нас – гимнастка из Чехии

БАКУ /Trend/ - Спортсменка из Чехии Алина Чамзина рада активной поддержки зрителей Чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку. Об этом гимнастка сказала в пятницу Trend.

«В Национальной арене гимнастике в Баку мне нравится - здесь очень хорошие условия, удобно тренироваться, много места, все продумано. Еще нравится хорошая поддержка публики, рада, что зрители из Азербайджана тоже поддерживают нас», - сказала она.

Алина Чамзина рассказала, что, сожалеет о том, что у нее не получилось посмотреть церемонию открытия Чемпионата, но она знает, что мероприятие прошло красиво.

Касаясь завтрашних квалификационных соревнований, спортсменка подчеркнула, что ей нужно собраться и настроиться.

«Надо собраться на завтрашнее выступление. Стараюсь делать все как на тренировках, исправлять ошибки, и главное не быть в напряжении», - добавила она.

В Национальной арене гимнастики в Баку 16-19 мая проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют - в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Вероника Гудис, в программе групповых упражнений - команда, в состав которой входят Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Селджан Гаджизаде, Милана Акберова, Фарида Сафиярзaде.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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