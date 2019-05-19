ITV обратился в Европейский вещательный союз в связи с ошибками, допущенными на карте Азербайджана в ходе "Евровидения 2019" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Телеканал ITV обратился в Европейский вещательный союз в связи с ошибками, допущенными на карте Азербайджана в ходе "Евровидения 2019". Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении Общественной телерадиокомпании (ITV), размещенной на странице в Facebook.

"Вчера в ходе выступления представителя Азербайджана на песенном конкурсе "Евровидение-2019", было обнаружено, что Карабах и Нахчыван не были отмечены на карте страны. В связи с этим Общественная телерадиокомпания сразу обратилась с протестом к организаторам конкурса и руководству Европейского вещательного союза. В настоящее время ожидается пояснение от противоположной стороны", - говорится в сообщении.

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