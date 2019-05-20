Проливные дожди в Азербайджане породили ряд проблем в электроснабжении

БАКУ /Trend/ - Проливные дожди в Товузском районе местами породили проблемы.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на Исполнительную власть района.

Отмечается, что ливни, прошедшие в воскресенье вечером, создали проблемы в нескольких селах. Местами произошли перебои в электроснабжении. В связи с этим были направлены письменные обращения в соответствующие структуры ОАО "Азеришыг" и другие соответствующие организации, которые работают над устранением проблем.

В некоторых селах подача электроэнергии уже восстановлена. Работы по устранению проблем продолжаются.

(Автор: Самир Али. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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