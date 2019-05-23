Более трех тыс. человек в Азербайджане ожидают трансплантации роговицы

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Национальном центре офтальмологии имени Зарифы Алиевой зарегистрировано более трех тысяч пациентов, страдающих от патологии роговицы, которые ожидают операции по ее трансплантации. Об этом сообщила Trend завотделом данного медучреждения, хирург-офтальмолог Фидан Агаева.

По ее словам, с октября прошлого года в Национальном центре офтальмологии начали делать операции по трансплантации роговицы.

"За прошедший период данная операция была проведена около 40 человек. Роговица доставляется в страну из США согласно подписанному со Всемирным глазным банком договору. Из-за того, что раньше эта операция в Азербайджане не проводилась, страдающие от данной патологии были вынуждены делать ее за рубежом", - сказала она.

Агаева добавила, что 50-60 процентов лиц, которым показана операция по трансплантации роговицы, являются молодыми людьми. Эта болезнь может стать причиной слепоты."На прошлой неделе операция по трансплантации роговицы была проведена 22 пациентам", - сказала она.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Али Гасымов)

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