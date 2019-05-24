В Баку завершается строительство дома для семей шехидов и инвалидов Карабахской войны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершается строительство жилого здания на 96 квартир, строящегося по заказу министерства труда и социальной защиты населения для семей шехидов и инвалидов Карабахской войны по ул. Б.Чобанзаде в Низаминском районе Баку, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минтруда.

В сообщении говорится, что 12-ти этажное здание трехблочное, в нем 36 однокомнатных, 48 двухкомнатных и 12 трехкомнатных квартир.

Благодаря особой заботе и вниманию, уделяемым главой государства этой сфере, в прошлом году семьям шехидов и лицам, ставшими инвалидами в ходе защиты территориальной целостности, независимости и конституционного строя страны, было предоставлено втрое больше квартир – 626, и в целом до сегодняшнего дня предоставлены 6654 квартиры.

В текущем году гражданам этих категорий планируется предоставить 800 квартир.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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