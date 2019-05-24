Команда юниорок Азербайджана способна на большее - главный тренер сборной по аэробной гимнастике

БАКУ /Trend/ - Я остался доволен выступлением юниорской команды Азербайджана на Чемпионате Европы по аэробной гимнастике в программе аэро-данс, но знаю, что наши девочки способны на большее. Об этом в пятницу сказал Trend главный тренер сборной Азербайджана по аэробной гимнастике Мариян Колев.

Напомним, что команда Азербайджана в состав, которой входят Айсель Асланзаде, Хадиджа Гулиева, Лала Гулиева, Фатима Гурбанова, Эмилия Махмудова, Элеонора Юсифова, прошли в финал Чемпионата в программе аэро-данс.

«На контрольной тренировке они много раз выполняли программу намного лучше. Но это нормально, у команды юниорок сегодня первое выступление. Уверен, что в финале они справятся намного лучше, знаю, что они способны на большее», - сказал тренер сборной.

Тренер подчеркнул, что команда юниорок - новая, и поэтому сегодняшнее выступление имеет для них большое значение.

«Мы планировали максимум попасть в финал. Гимнасты команд из других стран все давно занимаются аэробной гимнастикой, а некоторые наши девочки пришли в команду из художественной гимнастики, поэтому им немного сложнее», - сказал он.

В пятницу в Национальной арене гимнастики в Баку проходит первый день соревнований 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике. Сегодня пройдут квалификационные соревнования юниоров в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах трио, смешанных пар, групп, а также в программе аэро-данс. В этот же день определятся победители в командном зачете среди юниоров.

Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые проходит в Баку 24-26 мая. В трехдневном Чемпионате взрослые гимнасты и юниоры выступят в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программе аэро-данс и аэро-степ (только для взрослых).

Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ. А победители в командном зачете определятся по пяти лучшим выступлениям.

Отметим, что в Чемпионате Европы по аэробной гимнастике принимают участие спортсмены из 22 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют 17 гимнастов – Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов, Медина Мустафаева, Айсель Асланзаде, Хадиджа Гулиева, Лала Гулиева, Фатима Гурбанова, Эмилия Махмудова, Элеонора Юсифова.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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