В Баку стартовали финалы 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике (ФОТО)

26 мая 2019 10:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье, 26 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку стартовали финальные соревнования 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике, сообщает Trend.

Сегодня пройдут финалы среди юниоров и взрослых гимнастов в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программе аэро-данс и аэро-степ (только для взрослых).

Азербайджан в финалах представляет юниорская команда в программе аэро-данс, а взрослые гимнасты выступят в программе аэро-данс и составе групп.

Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые проходит в Баку 24-26 мая. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 22 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют 17 гимнастов – Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов, Медина Мустафаева, Айсель Асланзаде, Хадиджа Гулиева, Лала Гулиева, Фатима Гурбанова, Эмилия Махмудова, Элеонора Юсифова.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

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