В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата Европы в индивидуальной программе среди женщин и мужчин и смешанных пар (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения победителей и призеров 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, и спортсменов, выступивших в составах смешанных пар среди юниоров, сообщает Trend.

В индивидуальной программе женщин среди юниоров первое место заняла Анастасия Дмитриева (Россия), второе - Дарья Тихонова (Россия), третье - Анастасия Курашвили (Украина).

Награды победителям вручили вице-президент Европейского гимнастического союза (UEG) Мишель Бутар, член Технического комитета по аэробной гимнастике UEG Лефки Ферентино, менеджер Федерации гимнастики Азербайджана Ариф Фейзиев.

В индивидуальной программе мужчин среди юниоров золотую медаль завоевал Антон Колобов (Россия), серебряную медаль – Мигель Кабарро Манне (Испания, 20.900 балла), бронзовую - Даниэль Тавок (Румыния, 20.550 балла).

Награды победителям вручили член исполкома Европейского гимнастического союза (UEG) Андрей Родионенко, менеджер и секретарь Технического комитета по аэробной гимнастике UEG Ольга Киселовичева, менеджер Федерации гимнастики Азербайджана Сара Зейналова.

Среди смешанных пар первое место заняли представители Италии (Андреа Кольнаго и Элиза Маррас, 20.050 балла), на втором месте представители России (Дамир Манафов и Ксения Стефу, 20.050 балла), на третьем месте пара из Румынии (Дариус Августин Бранда и Андреа-Селена Сотанга , 19.900балла).

Награды вручили генеральный директор Европейского гимнастического союза (UEG) Лиза Вортман, член Технического комитета по аэробной гимнастике Моника Витофф, представитель Министерства молодежи и спорта Эльчин Гасымов.

Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые проходит в Баку 24-26 мая. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 22 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют 17 гимнастов – Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов, Медина Мустафаева, Айсель Асланзаде, Хадиджа Гулиева, Лала Гулиева, Фатима Гурбанова, Эмилия Махмудова, Элеонора Юсифова.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

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