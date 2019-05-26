В Баку продолжаются финальные соревнования 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются финальные соревнования 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике, сообщает Trend.

Сегодня проходят финалы среди юниоров и взрослых гимнастов в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программе аэро-данс и аэро-степ (только для взрослых).

Азербайджан в финалах представляет юниорская команда в программе аэро-данс, а взрослые гимнасты выступят в программе аэро-данс и составе групп.

Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые проходит в Баку 24-26 мая. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 22 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют 17 гимнастов – Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов, Медина Мустафаева, Айсель Асланзаде, Хадиджа Гулиева, Лала Гулиева, Фатима Гурбанова, Эмилия Махмудова, Элеонора Юсифова.

(Фото: Заур Мустафаев)

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