В Баку определились победители Чемпионата Европы в программе аэро-данс среди юниоров

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку определились победители 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике в программе аэро-данс среди юниоров, сообщает Trend.

В программе аэро-данс первое место заняли гимнасты из России (17.700 балла), серебряная медаль досталась представителям Румынии (17.350 балла), бронза у спортсменов из Венгрии (17.200 балла).

Юниорская команда Азербайджана в составе Айсель Асланзаде, Хадиджи Гулиевой, Лалы Гулиевой, Фатима Гурбановой, Эмилии Махмудовой, Элеоноры Юсифовой с результатом 16.225 балла и заняла седьмую позицию.

Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые проходит в Баку 24-26 мая. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 22 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют 17 гимнастов – Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов, Медина Мустафаева, Айсель Асланзаде, Хадиджа Гулиева, Лала Гулиева, Фатима Гурбанова, Эмилия Махмудова, Элеонора Юсифова.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.