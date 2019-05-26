Российские гимнасты заняли первое место на Чемпионате Европы в программе аэро-степ

26 мая 2019 14:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Команда России показала лучший результат на 11-м Чемпионате Европы по аэробной гимнастике в программе аэро-степ, сообщает Trend. Российские гимнасты получили от судей 17.700 балла.

Вторую строчку с результатом 16.400 балла заняли представители Украины.

Отметим, что данной программе представлены только две команды.

Сегодня в Национальной арене гимнастики в Баку проходят финальные соревнования 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике. В первой половине дня были определены победители среди юниоров.

Взрослые гимнасты выступают в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программе аэро-данс и аэро-степ.

Среди взрослых гимнастов команда Азербайджана выступит в программе аэро-данс и составе групп.

Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые проходит в Баку 24-26 мая. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 22 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют 17 гимнастов – Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов, Медина Мустафаева, Айсель Асланзаде, Хадиджа Гулиева, Лала Гулиева, Фатима Гурбанова, Эмилия Махмудова, Элеонора Юсифова.

(Автор: Джани Бабаева)

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