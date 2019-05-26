Лучшие моменты финальных соревнований 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье, 26 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку проходят финальные соревнования 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике среди взрослых гимнастов, сообщает Trend.

Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые проходит в Баку 24-26 мая. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 22 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют 17 гимнастов – Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов, Медина Мустафаева, Айсель Асланзаде, Хадиджа Гулиева, Лала Гулиева, Фатима Гурбанова, Эмилия Махмудова, Элеонора Юсифова.

АМИ Trend представляет читателям лучшие моменты финальных соревнований Чемпионата Европы по аэробной гимнастике.

(Фото: Заур Мустафаев)

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