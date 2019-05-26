Мы добились своего – азербайджанские гимнасты, завоевавшие «золото» Чемпионата Европы

БАКУ /Trend/ - Мы счастливы, что достойно выступили и завоевали золотую медаль. Об этом сказали в воскресенье Trend азербайджанские гимнасты, занявшие первое место на 11-ом Чемпионате Европы по аэробной гимнастике в программе аэро-данс среди взрослых гимнастов.

«Мы не думали о медалях, нам было важно хорошо выступить до финала, а потом и в финале. Мы добились своего. Выражаем признательность Федерации гимнастики Азербайджана, которая во всем поддерживает своих спортсменов, а также зрителям, которые за нас болели», - сказали участники команды.

Азербайджанские гимнасты отметили, что постановку, с которой они выступили на Чемпионате Европы, готовили всей командой во главе с главным тренером сборной по аэробной гимнастике Марияном Колевым.

«Каждый высказывал свое мнение, стараясь усовершенствовать программу. Так у нас получилось упражнение, все участвовали в создании программы, поэтому мы и добились такого результата», - подчеркнули они.

Спортсмены также отметили, что невозможно передать словами то чувство, когда весь зрительный зал с ними пел Государственный гимн Азербайджана.

Отметим, что команда Азербайджана в программе аэро-данс выступила в составе Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедовой, Нармины Гусейновой, Нигяр Ибрагимбейли, Имрана Имранова, Акифа Кяримли, Эльчина Мамедова, Медины Мустафаевой.

11-й Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые прошел в Баку 24-26 мая. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 22 стран мира.

На трехдневном Чемпионате взрослые гимнасты и юниоры выступили в индивидуальной программе женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программе аэро-данс и аэро-степ (только для взрослых).

Азербайджан на Чемпионате Европы представили 17 гимнастов.

(Автор: Джани Бабаева)

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