Ко Дню Республики инвалиды Карабахской войны получили в дар от государства 50 автомобилей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Во вторник 28 мая министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана предоставило инвалидам Карабахской войны еще 50 автомобилей. Как сообщает во вторник Trend , выступая на торжественной церемонии, заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов, поздравил присутствующих с Днем Республики, отметив, что 23 месяца деятельности Азербайджанской демократической республики (АДР) вписали страницу славы в историю азербайджанского народа. Замминистра отметил, что современная Азербайджанская Республика, построенная ее основоположником общенациональным Лидером Гейдаром Алиевым, как достойная преемница АДР, решительно движется путем динамичного развития. По словам замминистра, сегодня Азербайджан, благодаря, успешной внутренней и внешней политике Президента Ильхама Алиева, устойчиво развивается и проводит мощную социальную политику.

Говоря о заботе государства о благосостоянии граждан, замминистра отметил, в частности, что семьям шехидов и инвалидам войны до сегодняшнего дня выделено в общей сложности 6654 домов и квартир, и, в частности, в прошлом году было предоставлено 626 квартиры - в три раза больше, чем было запланировано изначально. “В текущем году, по поручению Президента, гражданам этой категории будет выделено, как минимум еще 800 квартир. С начала года президентское пособие семьям шехидов выросло до 300 манатов, пособия и пенсии инвалидов войны в среднем увеличено на 100 процентов. Для инвалидов первой группы учреждена ежемесячная президентская пенсия. На 80 процентов реализована программа по выделению единовременной финансовой помощи наследникам 12268 шехидов”, - отметил Керимов.

Замминистра также сказал, что на средства, выделенные согласно соответствующему распоряжению Президента Ильхама Алиева, в прошлом году были закуплены и переданы легковые автомобили 265 инвалидам войны. А в текущем году из более чем 400 закупленных автомобилей инвалидам передано 50 машин. Всего инвалидам войны и приравненным к ним лицам до сегодняшнего дня выдано до 6200 автомобилей.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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