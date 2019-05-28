Обнародованы результаты второго вступительного экзамена в магистратуру

28 мая 2019 18:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Обнародованы результаты второго этапа вступительных экзаменов в магистратуру высших учебных заведений страны и Национальной академии наук на 2019-2010 учебный год.
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр, абитуриенты со степенью бакалавра могут ознакомиться с результатами экзамена на сайте ГЭЦ, пройдя по ссылке:

https://www.e-gov.az/az/services/read/2641/0?tqdk. Ту же информацию можно получить, послав с телефона “номер работы” на мобильный номер 7727.
В экзамене участвовали 8559 человек, один из них показал самый высокий результат, набрав 147 баллов из 150 возможных.
Бакалавры, соответствующие условиям конкурса, для участия в нем должны между седьмым и 18 июня через интернет подтвердить свою специализацию.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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