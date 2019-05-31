Генпрокуратура: В судебно-правовых реформах должен активно участвовать каждый гражданин Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Коллегия адвокатов и органы прокуратуры Азербайджана приступили к новому этапу сотрудничества. Об этом заместитель генерального прокурора Намиг Аскеров сказал, выступая на конференции «Адвокатский взгляд на судебно-правовые реформы», сообщает в пятницу Trend.

По его словам, в судебно-правовых реформах должен активно участвовать каждый гражданин Азербайджана.

Аскеров напомнил, что в Азербайджане насчитывается 1500 адвокатов и 1200 сотрудников органов прокуратуры.

Он добавил, что указ, подписанный Президентом Ильхамом Алиевым о реформах в судебно-правовой системе, содержит две рекомендации для генеральной прокуратуры. «По указанию генерального прокурора Закира Гаралова в генпрокуратуре была создана рабочая группа из 15 человек, которая должна подготовить законопроект по выполнению этого указа. Генпрокуратура направила письма во все структуры. В Верховный суд и минюст было направлено более 200 предложений. В настоящее время сотрудники Верховного суда, минюста и генпрокуратуры завершают работу над проектом, который потом будет направлен в соответствующие структуры», - сказал он.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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