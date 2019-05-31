Названа причина массового нашествия бабочек в Баку (ФОТО)

31 мая 2019 14:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Институт зоологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) разъяснил причины массового появления бабочек к Баку и его окрестностях.

Как сообщила в пятницу Trend младшая научная сотрудница лаборатории «Наземных беспозвоночных» Института pоологии НАНА Нигяр Юсифова, бабочки, нашествие которых наблюдается в последние дни, принадлежат к виду Vanessa cardui и ежегодно мигрируют из Северной Африки в Центральную Европу, пролетая, в том числе, через страны региона.

“Vanessa cardui может мигрировать на расстояние около пяти тысяч километров.
Примем во внимание, что Азербайджан находится вблизи маршрута миграции. Их массовый вылет связан именно с миграцией. В настоящее время нашествия бабочек, наблюдаемые на Кипре, в Израиле и Турции, также вызвало ажиотаж", - сказала Юсифова.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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